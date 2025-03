Giornata Mondiale dell’acqua, il video della campionessa del mondo di apnea nella piscina termale più profonda del mondo

Video dalla rete

Sabato 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua e Y-40, la piscina di acqua termale più profonda al mondo a Montegrotto Terme, la celebra con il video della campionessa del mondo di apnea, l’atleta ucraina Kateryna Sadurska, giunta in Italia per accompagnare un piccolo gruppo di donne del suo Paese alla prima esperienza sott’acqua, e che commenta “L’acqua mi ha aiutato a scoprire me stessa, a trovare me stessa come atleta e a rappresentare il mio Paese agli eventi sportivi internazionali. Adesso sappiamo tutti cosa sta succedendo in Ucraina ed essere un’atleta mi dà il superpotere di parlare più forte ed essere ascoltata. E anche di ricordare al mondo che il popolo ucraino ha una forza che può cambiare il mondo, se siamo insieme e se siamo uniti”.

