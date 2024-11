Giostra si blocca al parco divertimenti Knott’s Berry Farm: persone sospese nel vuoto per oltre 2 ore

Video dalla rete

(LaPresse) – Problemi tecnici alla giostra Sol Spin al parco divertimenti Knott’s Berry Farm, nel sud della California, hanno tenuto bloccati in aria più di 22 passeggeri per oltre due ore nel pomeriggio del 18 novembre. Si trovavano a bordo della giostra quando un problema tecnico, non ancora rivelato, ha causato l’arresto della giostra. Le riprese aeree dell’emittente locale KABC hanno mostrato i passeggeri legati ai loro sedili per aria, mentre i dipendenti del parco intervenivano per risolvere il problema.

