Giovanni Vernia sventa un borseggio nella metro di Milano e viene aggredito: il racconto sui social

Video dalla rete

Il racconto di Giovanni Vernia sui social testimonia un episodio che avrebbe potuto avere risvolti drammatici: il comico e conduttore radiofonico ha parlato in alcune storie su Instagram, spiegando di essersi accorto come due ragazzi all’uscita da una fermata della metropolitana di Milano stessero cercando di derubare una signora. Vernia spiega: «Ho appena rischiato di prendermi a pugni con due ragazzetti. Con la scusa di aiutare una signora straniera a portare il passeggino su per le scale, stavano infilando le mani nella borsa». Il comico spiega di aver urlato e dice: «Si sono girati e volevano fare rissa con me. Per strada nessuno è intervenuto». Il conduttore radiofonico spiega di non biasimare nessuno dei passanti: «Oggi si rischia grosso. E infatti uno di questi mi ha minacciato di tirar fuori la lametta, ma gli ho dato un pugno in faccia e l’ho tramortito». Poi conclude: «State attenti. Nemmeno se ti offrono un aiuto, puoi stare tranquillo. Non so nemmeno se consigliarvi di fare quello che ho fatto io. Occhio».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA