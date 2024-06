Giovedì test «fisico» per Biden

Video dalla rete

Nella sua rubrica, «Oriente Occidente», Federico Rampini torna sulla campagna elettorale in corso negli Usa per le prossime elezioni presidenziali e, in particolare, sul duello televisivo tra Joe Biden e Donald Trump in programma giovedì. «Tutti lo studieranno per vedere se avrà delle defaillances e se sembrerà stanco e in difficoltà», nota Rampini. Al ritorno dal G7, Biden ha partecipato a un evento organizzato da George Clooney e Julia Roberts disertando la conferenza di pace sull’Ucraina in Svizzera: «Una scelta vantaggiosa dal punto di vista economico perché ha fruttato 30 milioni di dollari per la campagna elettorale – spiega -, ma è stato letteralmente sorretto da Barack Obama». La mancanza di Kennedy sicuramente rassicura Biden, ma non è detto che basti perché lui superi questa prova: «Nel suo caso è ancor prima che una prova politica, una prova oserei dire quasi medica», conclude.

