Giuliano Amato alla giornalista Giovanna Pancheri: «Mademoiselle, quando stacchi?»

Video dalla rete

L’ex-presidente del Consiglio Giuliano Amato, ospite di Giovanna Pancheri a Start, trasmissione mattutina di SkyTg24, appena terminata l’intervista si lascia andare e in tono scerzoso dice alla giornalista: «Allora mademoiselle, quando stacchi?». Giovanna Pancheri, un po’ in imbarazzo, fa presente ad Amato che sono ancora in onda e che la pubblicità non è ancora stata trasmessa…E poi risponde «Comunque, venerdì…»

