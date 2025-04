Giulio Berruti svela: «Io e Maria Elena Boschi stiamo provando ad avere figli da un po’»

Video dalla rete

A migliaia di chilometri da casa, con addosso la fatica di sette puntate estenuanti, i viaggiatori di Pechino Express affrontano temi più personali. Nella tappa di ieri (in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e sempre disponibile on demand sul tema figli), si è toccato il tema dei figli, e i più coinvolti son sembrati Dolcenera e Giulio Berruti: la prima ha raccontato quasi con dispiacere di non aver dato un figlio al compagno Gigi Campanile, che ha ricambiato con una tenera dichiarazione d’amore nei confronti della cantante; il secondo, invece, ha raccontato tutta la voglia sua e della compagna Maria Elena Boschi di diventare presto genitori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA