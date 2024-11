Video dalla rete

La comunità degli Amish, cristiani che vivono al di fuori della modernità, tradizionalmente non vota alle elezioni, ma negli anni la percentuale dei votanti è passata dal 4% al 20% e sono spesso voti per Trump. Il loro voto potrebbe essere importante soprattutto in Pennsylvania dove vivono 74.250 Amish, pari al 23% della popolazione totale di Amish negli Usa.

