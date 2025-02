Gli aspiranti chef scoprono che la prova in esterna è a Villa Crespi: emozioni e lacrime a Masterchef

Video dalla rete

Una grande, grandissima sorpresa, a MasterChef Italia (in onda tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sempre disponibile on demand). Davanti ai cuochi amatoriali c’era una Mystery Box: all’interno nessun ingrediente ma, a sorpresa, grembiuli blu e grembiuli rossi – per dividere la Masterclass in due Brigate casuali – e soprattutto l’invito per Villa Crespi, la “casa” tristellata di Antonino Cannavacciuolo. Una Mystery che nascondeva, al suo interno, una Prova in esterna: e per gli aspiranti chef l’emozione è fortissima. (Immagini concesse da Sky)

