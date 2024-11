Gli eco attivisti scaricano quintali di letame davanti al Viminale contro le politiche climatiche del governo

roma

Azione di protesta da parte di Extinction Rebellion questa mattina a Roma: un furgone ha scaricato diversi quintali di letame in piazza del Viminale, proprio davanti al ministero dell’Interno, in segno di protesta contro le politiche climatiche del governo. Alcune persone sono state fermate e portate via mentre stavano provando ad arrampicarsi su degli alberi della piazza per esporre uno striscione.

