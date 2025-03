Gli escursionisti bloccati su una parete: il video dei soccorsi

Video dalla rete

Lo scorso 11 marzo una coppia di escursionisti è rimasta intrappolata all’interno della cavità Conklin Gully, nello stato di New York, poiché fango, erosione e forti flussi d’acqua gli impedivano di tornare in superficie. Per tirarli fuori sono dovuti intervenire agenti da diversi dipartimenti dei Vigili del Fuoco, i quali hanno allestito un sistema di funi ad alta inclinazione per poterli sollevare. Nessuno dei due escursionisti è rimasto ferito. (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA