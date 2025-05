Gli innamorati ballano nella Fontana di Trevi, «core a core sotto er cielo de Roma»: il video è virale

Video dalla rete

«Stretti stretti, core a core, co’ le mani in mano». Proprio così, come nella versione di «Sotto er cielo de Roma» cantata Dean Martin (con tenero accento straniero), una coppia di innamorati qualche sera fa si è calata nelle acque cinematografiche della Fontana di Trevi , più bella che mai dopo il recente restauro. Due turisti cinquantenni, abbracciati, felici ed elegantissimi – lei in abito rosso e lui in completo scuro – l’11 maggio verso le due di notte si sono immersi in perfetto stile «Dolce Vita» e hanno iniziato a ballare un romantico lento, noncuranti dei vigili urbani che gli chiedevano di uscire dalla fontana (loro sì in perfetto romano, con un sonoro «Aò»). Ma chi può fermare l’amore? Non certo un fischietto della municipale o una multa (che è puntualmente arrivata), avrà pensato la coppia, che sorridente si è presa gli applausi e il coro di «Bravi!» dei presenti, vivendo il proprio sogno d’amore «sotto er cielo de Roma». E oggi le immagini di quel ballo e dei baci bagnati stanno facendo il giro del web.

