Gli occhi neri di Fedez a Sanremo spaventano i fan

Video dalla rete

Fedez ha sfilato sul red carpet del Teatro Ariston alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo. Il rapper, in gara con il brano “Battito”, ha salutato i fan, posato per selfie e rassicurato sulle sue condizioni rispondendo «Sto bene, grazie mille» a Mariasole Pollio e Gabriele Corsi. Tuttavia, i suoi occhi hanno catturato l’attenzione del pubblico, apparendo con pupille dilatate e di colore nero.L’insolito aspetto dei suoi occhi ha scatenato diverse ipotesi, tra cui l’utilizzo di lenti a contatto particolari. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Fedez.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA