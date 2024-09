Gli sposi accolti da cori fascisti a Castel Gandolfo

Video dalla rete

Condanna del sindaco e dell’amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) per «cori che inneggiavano al fascismo» all’uscita di una coppia di sposi dalla parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova in piazza della Libertà. «L’Italia è antifascista, Castel Gandolfo è antifascista, come ci ricordano anche la nostra Costituzione e la nostra storia. Già questa semplice, quanto chiara, affermazione dovrebbe bastare da sola a stigmatizzare quanto avvenuto ieri pomeriggio nel centro storico di Castel Gandolfo – sottolineano il sindaco e il comune della cittadina laziale – L’uscita di una coppia di sposi dalla parrocchia Pontificia San Tommaso da Villanova, dove era stato appena celebrato il rito religioso, è stata accolta con cori che inneggiavano al fascismo».

