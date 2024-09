Gli ultimi istanti del Titan prima dell’implosione: la video ricostruzione mostrata durante l’udienza investigativa

Video dalla rete

Le immagini mostrano una video-ricostruzione dell’affondamento del Titan, il sommergibile che a giugno 2023 ha tentato di raggiungere il relitto del Titanic: tutte e cinque le persone a bordo sono morte. Il video è stato mostrato durante l’udienza investigativa in corso a Charleston, in South Carolina. Il filmato mostra la traiettoria discendente – segnata in verde – del sommergibile che si allontana dal Polar Prince, imbarcazione con cui l’equipaggio del Titan, secondo quanto emerge dall’udienza, sarebbe stato in contatto tramite messaggi di testo. Durante la discesa negli abissi, la Polar Prince avrebbe ripetutamente chiesto all’equipaggio del Titan di fornire informazioni sulla profondità e il peso del mezzo prima di perdere del tutto ogni contatto.

