Gli Usa si preparano all’invasione delle cicale ‘redeye’

(LaPresse) Milioni di cicale dagli occhi rossi, le cosiddette cicale ‘redeye’ o Magicada, stanno per emergere dal sottosuolo in quella che potrebbe essere un’invasione che non si vedeva da decenni, forse secoli. Si tratta di bizzarre creature considerate le ‘regine’ del calendario della natura: strisciano fuori dal sottosuolo ogni 13 o 17 anni. Il loro verso è molto forte. L’invasione è prevista a breve negli Usa, prima nel Sud e poi nell’Illinois: si tratta della combinazione di due nidiate separate che non si vedevano insieme dal 1803. “Tutto ciò che fanno è salire sugli alberi e fare pipì. Questo è il massimo del danno che fanno”, spiega Saad Bhamla, professore della Georgia Tech School of Engineering: “Se non le si disturba, non le si spaventa e non si tira fuori l’iPhone, è possibile anche ritrarre i piccoli getti che spruzzano ogni qualche secondo – dice -. Una cosa che dovrei chiarire è che, a differenza della pipì umana dei mammiferi, le cicale si nutrono di xilema che è per il 95% acqua, è molto poco nutriente. Non è come la nostra pipì umana. Non è disgustosa. È solo acqua”.

