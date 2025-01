Golden Globes, la rivincita di Demi Moore: «Mi hanno detto che ero un’attrice da pop corn. Invece eccomi qui»

Video dalla rete

«Trent’anni fa un produttore mi ha detto che ero un’attrice ‘da popcorn’. All’epoca ho pensato di non poter ambire alla vittoria di un premio, di poter fare solo film di successo e incassare un sacco di soldi senza mai essere premiata per il mio lavoro. Così mi sono rassegnata, ho pensato che la mia carriera fosse finita. Poi è arrivata tra le mie mani la sceneggiatura di ‘The Substance’, audace e fuori dagli schermi: l’universo mi stava dicendo ‘tu non hai finito’». Queste le parole di Demi Moore nel ricevere il Golden Globe come Miglior attrice protagonista in un film commedia o musicale per il body horror ‘The Substance’.Nel film interpreta un’attrice di Hollywood licenziata dalla trasmissione di aerobica, che conduceva con successo da anni, proprio il giorno del suo cinquantesimo compleanno perché il suo capo, interpretato da Dennis Quaid, è alla ricerca di un volto giovane. In preda alla disperazione, assume un farmaco che le promette di creare una versione di lei giovane e perfetta, interpretata da Margaret Qualley. «Grazie alla regista Coralie Fargeat di aver avuto il coraggio di offrirmi questo ruolo e a Margaret (Qualley, ndr) per essere stata accanto a me», conclude l’attrice.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA