Gordon Ramsay mostra le ferite dopo un incidente in bici: «Sono fortunato a essere vivo, indossate il casco»

(LaPresse) Il noto chef britannico Gordon Ramsay ha pubblicato un video in occasione della festa del papà (che nel Regno Unito si festeggia il 16 giugno) in cui parla dell’importanza di indossare il casco, dopo essere stato coinvolto in un pericoloso incidente in bicicletta all’inizio di questa settimana. «Sono fortunato ad essere qui» ha detto Ramsay. «Bisogna indossare il casco. Non mi interessa quanto sia breve il tragitto, non mi interessa il fatto che questi caschi costino, ma sono fondamentali. Anche i bambini, anche per un breve tragitto, devono indossare il casco».