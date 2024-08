Grandinata a Torino: fenomeno violentissimo. Alberi caduti, auto danneggiate

Video dalla rete

Una violenta grandinata si è abbattuta su Torino, con chicchi grandi alcuni centimetri. Il temporale e il vento forte hanno creato disagi in tutta la città, imbiancando le strade del centro: in corso Galileo Ferraris due alberi sono caduti lungo la strada colpendo un’auto che transitava sul corso. Illeso il conducente. Un albero è caduto anche in corso Dante.

