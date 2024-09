Grosso serpente sotto il frigorifero: le operazioni di cattura in un video

Video dalla rete

Una famiglia nella regione della Sunshine Coast del Queensland, in Australia, ha ricevuto una visita inaspettata di recente: ha trovato un serpente nero dal ventre rosso sotto il frigorifero. Il filmato pubblicato su Facebook da Daniel Busstra, acchiappa serpenti noto anche come Snake Catcher Dan, mostra la cattura del grosso rettile. «È molto più grande dell’ultimo che ho tirato fuori da sotto un frigorifero», dice Busstra nel video. I serpenti neri dal ventre rosso sono tra i serpenti più frequenti nell’Australia orientale, sebbene in genere attacchino solo sotto gravi molestie. I sintomi del loro morso includono sanguinamento, gonfiore, nausea, vomito, mal di testa, dolore addominale, diarrea, sudorazione, dolore muscolare e debolezza e urina rosso-marrone. (Storyful)

