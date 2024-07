Gru crolla in strada e colpisce un’auto. Illesa la conducente

Video dalla rete

La conducente di un’auto a Fort Lauderdale, negli Usa, è scapata alla morte per pochi centimetri dopo che la sua auto è stata colpiuta e sfondata dal crollo di una gru in strada. L’incidente è accaduto sul Southeast 3rd Avenue bridge lo scorso 4 aprile, ma le immagini riprese dalle videocamere sono state diffuse solo ora. La gru di un cantiere vicino alla strada, è crollata improvvisamente per un cedimento strutturale e nell’incidente è morto un operaio mentre altri nove sono rimasti feriti. L’auto colpita in pieno, e da cui si vede uscire l’autista illesa, è un taxi e la passeggera nel retro è rimasta inevece seriamente ferita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA