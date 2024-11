Guardiola, il giallo dei graffi su testa e viso dopo il pareggio col Feyenoord: «Volevo farmi del male»

Video dalla rete

(LaPresse) Un’altra serata no per il Manchester City che dopo la pesante sconfitta in Premier contro il Tottenham si è fatto rimontare in casa nella sfida di Champions contro il Feyenoord. Dopo il 3-3 contro gli olandesi, l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola si è presentato davanti ai microfoni per le interviste post partita con una ferita sul naso e vistosi graffi alla testa. Segnali concreti del malessere di Pep. L’allenatore spagnolo ha spiegato: «Sì, me le sono fatti con le dita perché volevo farmi del male».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA