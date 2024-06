Guasto meccanico durante il concerto, Chris Brown rimane sospeso a testa in giù

Video dalla rete

(LaPresse) Episodio sfortunato per Chris Brown durante il suo concerto al Prudential Center, in New Jersey. Mentre cantava la sua hit “Under the Influence”, il cantante è rimasto bloccato a mezz’aria, a causa di un guasto al meccanismo che lo teneva in sospensione.

Chris Brown ha comunque continuato lo spettacolo aspettando l’intervento del personale del palco, arrivato pochi minuti dopo con una scala.

