Guida agli ottavi di Champions Ancelotti-Simeone duello da finale

Video dalla rete

La primavera delle Coppe Europee, la stagione più bella del calcio, comincia stasera con i primi quattro match degli ottavi di Champions League, dice Paolo Condò. Si prosegue mercoledì con gli altri quattro e giovedì con le sedici partite, otto e otto, degli ottavi di Europa e Conference League. Stiamo parlando ovviamente delle gare d’andata, la prossima settimana si invertono i campi e si gioca il ritorno. Dopo il disastro dei play-off di Champions, all’Italia sono rimaste in gioco quattro squadre. L’Inter nella competizione principale, i due club romani in Europa League, la Fiorentina in Conference. Poco per puntare ancora al quinto posto Champions, che pare ormai prenotato da Inghilterra e Spagna, ma abbastanza per togliersi qualche soddisfazione.​

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA