Video dalla rete

Guardarlo invecchiare, dal 1998 al 2023 in 5 minuti, è quasi ipnotico. Sebbene il suo viso sia rimasto incredibilmente simile in tutte le foto (qual è il segreto di quest’uomo?), è chiaro che non è uno che si affeziona troppo a un singolo taglio di capelli. JK Keller ha iniziato a 22 anni, ora ne ha 47.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA