Haiti, il contingente Onu assalta il rifugio del leader delle gang Barbecue con una ruspa blindata

Haiti. Operazione del contingente ONU contro uno dei rifugi di Jimmy Cherizier, detto Barbecue, il leader più importante delle gang che ormai dominano sull’isola. I soldati hanno blindato una ruspa per farsi strada mentre era in corso un conflitto a fuoco. Il boss sarebbe stato costretto a fuggire. La situazione nel paese è critica, le bande criminali controllano ampie zone mentre diverse associazioni umanitarie internazionali hanno deciso di partire in quanto è impossibile garantire l’assistenza. Molte ambasciate sono state chiuse. Migliaia gli sfollati.

