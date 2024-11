Hanno inventato la ruota, di nuovo: arriva dalla Corea del Sud il cerchio che riesce perfino a salire le scale

Video dalla rete

Le immagini mostrano lo speciale tipo di ruote messe a punto dai ricercatori coreani del Korea instiute of machinery and materials: si tratta di cerchi in grado di superare ogni ostacolo, dai marciapiedi ai dossi fino alle scale. La ruota di tipo «morphing» può superare ostacoli grandi fino a 1,3 volte il suo raggio. La tecnologia che è alla base di questa ‘invenzione’ si ispira alla tensione superficiale delle gocce d’acqua. «L’obiettivo è di renderli utilizzabili per velocità fino a 100 km/h, ovvero la velocità di un’automobile media», ha dichiarato Song Sung-hyuk, ricercatore principale del Kimm della Corea del Sud.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA