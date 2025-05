Harry a Bbc: «Vorrei riconciliarmi con la famiglia reale, ora non so come portare Meghan e i miei figli nel Regno Unito»

L'intervista

Il Duca di Sussex ha parlato dopo aver perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici

Il principe Harry ha detto in un’intervista all’emittente britannica Bbc che “vorrebbe una riconciliazione” con la famiglia reale. Il Duca di Sussex ha parlato dopo aver perso il ricorso che aveva presentato contro la decisione del governo britannico di privarlo della sicurezza finanziata con fondi pubblici. Harry a proposito di suo padre ha raccontato: «Non mi parla a causa di questa storia della sicurezza. Non riesco a vedere un mondo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito a questo punto» ha aggiunto. Dicendo di sentirsi “deluso” e “devastato” dalla sentenza, ha descritto la sua sconfitta come un “vecchio trucco dell’establishment” del Regno Unito e ha incolpato la Casa reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza. Harry ha sottolineato che il trattamento ricevuto durante il processo ha “portato alla luce le mie peggiori paure”. Alla domanda se avesse chiesto al re di intervenire nella disputa, Harry ha risposto: «Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e di lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro. Ci sono stati molti disaccordi tra me e alcuni dei miei familiari – ha ammesso, ma ora li ho perdonati».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA