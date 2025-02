Hawaii, la spettacolare eruzione del vulcano Kilauea: fontana di lava alta 80 metri

Video dalla rete

Il vulcano Kilauea delle Hawaii ha continuato a eruttare nelle prime ore di martedì 4 febbraio, sparando lava a quasi 80 metri di altezza, secondo l’Osservatorio dei vulcani delle Hawaii dello United States Geological Survey. L’eruzione del vulcano Kilauea è iniziata il 23 dicembre 2024, e periodicamente si è fermata.

Per ora, la lava non rappresenta una minaccia per le abitazioni o le infrastrutture.

