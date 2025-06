«Ho appena mandato all’inferno i tuoi colleghi»: la telefonata di minacce del Mossad ai generali di Teheran – l’audio del Washington Post

Video dalla rete

(LaPresse) Il Washington Post ha pubblicato in esclusiva una telefonata di minacce fatta dal Mossad ad alcuni generali iraniani . Ai quali viene intimato di dissociarsi dal regime tramite un video, che poi sarebbe stato diffuso.

“Ti sto chiamando dal paese che appena due ore fa ha mandato all’inferno uno dopo l’altro Bagheri, Salami, Shamkani” dice l’agente al telefono.

“Hai 12 ore di tempo per registrare un video e dissociarti dal regime, a quel punto sarai al sicuro con tutta la tua famiglia”. Fino alla chiusura minacciosa della telefonata.