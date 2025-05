«I begin with a word in english…»: Papa Leone XIV parla a braccio in inglese nella prima omelia in Cappella Sistina

Video dalla rete

Papa Leone XIV ha iniziato la sua omelia parlando in inglese rivolgendosi ai cardinali presenti nella Cappella Sistina. «Siamo una comunità, amici di Gesù»: Robert Francis Prevost sceglie la sua lingua madre e parla a braccio mentre si rivolge ai porporati. Il pontefice ha detto loro: « Dio, chiamandomi attraverso il vostro voto a succedere al Primo degli Apostoli, questo tesoro (la Chiesa, ndr) lo affida a me perché, col suo aiuto, ne sia fedele amministratore a favore di tutto il Corpo mistico della Chiesa; così che Essa sia sempre più città posta sul monte, arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo. So che posso contare su ciascuno di voi. Mi avete chiamato per portare una croce e per essere benedetto per questa missione e voglio che anche voi camminiate con me».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA