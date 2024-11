I campi di mirtilli sembrano laghi rossi: lo spettacolare momento della raccolta visto dall’alto

Video dalla rete

Le immagini riprese con il drone da Joanna Steidle mercoledì 23 ottobre mostrano il momento, molto scenografico, della raccolta dei mirtilli rossi a Carver, nello stato americano del Massachusetts. Come si vede nel video, i mirtilli sono coltivati nelle torbiere, ovvero delle aree depresse del terreno che facilmente possono riempirsi d’acqua. E proprio quello dell’allagamento delle torbiere è il metodo usato dagli agricoltori per raccogliere i mirtilli. In questo modo l’operazione è più semplice: le bacche galleggiano in superficie – poiché sono cave e contengono sacche d’aria – e possono essere rimosse dalle viti velocemente. Una macchina con un grande mandrino sulla parte anteriore, come un frullino per le uova, agita l’acqua per aiutare le bacche a galleggiare. Vengono quindi raccolte con grandi elastici e aspirate in una macchina che le separa dall’acqua e dagli steli. Infine, il raccolto viene portato in un vicino impianto di lavorazione. (Storyful)

