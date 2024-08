I cani robot in prima linea: ecco i nuovi alleati degli ucraini

Video dalla rete

Un nuovo alleato sul campo per gli uomini e le donne dell’esercito ucraino: i cani robot sono pronti a entrare tra i ranghi delle forze di Kiev. Il loro utilizzo al fronte potrebbe sollevare i soldati da missioni pericolose, come quelle di avanscoperta verso le trincee russe o il rilevamento delle mine. In un video, girato in una zona sconosciuta dell’Ucraina, il cane metallico modello «BAD One» ha dimostrato agilità rispondendo ai comandi trasmessi dal suo operatore. «Li utilizziamo per aumentare la sicurezza dei militari», spiegano gli ucraini. E se mai dovessero essere catturati dai russi, un interruttore di emergenza permetterà di cancellare tutti i dati che non devono finire in mano nemica.

