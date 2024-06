I capocannonieri della storia degli Europei – Il primato di CR7 e la classifica dei migliori marcatori azzurri

Video dalla rete

Sebbene la prima edizione dei Campionati europei sia stata disputata nel 1960, solo da Euro ’96 in poi l’Uefa ha istituito un premio ufficiale per il capocannoniere degli Europei. E il primo calciatore ad aggiudicarsi il titolo è stato l’inglese Alan Shearer per l’appunto nel 1996.

L’Uefa conta in due classifiche separate i gol siglati esclusivamente nella fase finale del torneo e quelli segnati anche nella fase a gironi. Di seguito, l’elenco dei migliori marcatori di sempre:

MAGGIOR NUMERO DI GOL NELLA FASE FINALE

1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) – 14 reti2. Michel Platini (Francia) – 9 reti2. Antoine Griezmann (Francia), Alan Shearer (Inghilterra) – 7 reti

MAGGIOR NUMERO DI GOL – QUALIFICAZIONI INCLUSE

1. Cristiano Ronaldo (Portogallo) – 45 reti2. Zlatan Ibrahimovic (Svezia) – 25 reti3. Robbie Keane (Repubblica d’Irlanda) – 23 reti