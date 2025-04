I cardinali arrivano in Vaticano per organizzare funerali e sepoltura: «Accompagniamo Francesco con la preghiera»

Video dalla rete

(LaPresse) I cardinali hanno iniziato a riunirsi martedì in Vaticano per organizzare i funerali e la sepoltura di Papa Francesco . I funzionari cattolici pianificheranno il Conclave per eleggere il suo successore e prendere altre decisioni sulla gestione della Chiesa, mentre i leader mondiali e i fedeli comuni piangono la morte del primo papa latinoamericano della storia . Nell’immediato, i cardinali stabiliranno quando la salma potrà essere trasferita nella Basilica di San Pietro per la camera ardente.

