I Cesaroni, la polemica di Amendola: «Nessuno fuori dal cast per colpa nostra. Ad alcuni faceva schifo»

Claudio Amendola ha acceso la polemica nel giorno della presentazione del ritorno de “I Cesaroni”, la nuova serie che tornerà in tv su Canale 5 venti anni dopo quella di enorme successo. All’Italian Global Series Festival di Rimini ad un certo punto si sono evocati gli attori che assenti, quelli che erano protagonisti nelle stagioni passate e che non faranno parte della serie, come Elena Sofia Ricci.

Claudio Amendola si è sfogato così: «Nessuno è uscito dal cast per colpa nostra. A cominciare dalla signora Ricci – ha detto l’attore con tono stizzito-. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto “Arrivederci e grazie, ci fa schifo».

