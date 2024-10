I ciclisti sbagliano strada e finiscono tra gli spettatori. Poi scavalcano le transenne per finire la volata

Video dalla rete

I ciclisti iniziano la volata finale lungo via Sacco a Varese, ma finiscono in mezzo al pubblico e per riprendere la gara, sono costretti a scavalcare le transenne con le bici in spalla. Lo strano incidente è successo a pochi metri dal traguardo, durante il finale di tappa della «Gran Fondo Tre Valli». Secondo alcuni ciclisti, tutto sarebbe accaduto per colpa di una segnaletica non molto chiara nell’ultimo tratto di strada.

