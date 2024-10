I commenti imbarazzanti di Pupo al «Tale e Quale Show»: «Sono intenditore delle parti basse»

Video dalla rete

Polemiche per le gaffes e le battute giudicate fuori luogo a sfondo sessuale di Pupo durante la puntata di ‘Tale e Quale Show’. Prima la domanda a Verdiana nei panni di Christina Aguilera: “Cosa fai dopo la trasmissione?”, poi il commento a Kelly Joyce nei panni di Grace Jones (quando le dice che avrebbe preferito vederla esibirsi in slip, come in una clip di Grace Jones). E poi ancora commentando un’altra performance si definisce “grande intenditore delle parti basse”. Infine, dice a Carmen Di Pietro: “Per migliorare, quando canti devi pensare alla cosa che ami di più al mondo. Tipo la pensione di reversibilità”.

