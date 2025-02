I doppiatori italiani denunciano: «L’intelligenza artificiale ci ruba la voce»

Il caso

L’Associazione Nazionale Attori Doppiatori (Anad) ha lanciato un appello significativo intitolato “Difendiamo l’Intelligenza Artistica”, rivolto all’intera industria audiovisiva, alle istituzioni e al pubblico. L’obiettivo è quello di sensibilizzare riguardo ai rischi e ai pericoli connessi all’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) e del machine learning, che potrebbero avere impatti negativi sul mondo del cinema, della televisione e altri settori artistici.

L’IA ha la capacità di imitare e riprodurre le voci umane, una tecnologia che, se non regolamentata, potrebbe sostituire il lavoro dei doppiatori. Questo scenario preoccupa profondamente il settore, poiché il doppiaggio è una professione artistica che rischia di scomparire, portando via con sé le emozioni che solo un attore in carne ed ossa può trasmettere.