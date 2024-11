I dubbi di Sonia Bruganelli: «Sono demotivata e provata fisicamente, sto pensando di abbandonare ‘Ballando con le Stelle’»

Video dalla rete

«Sono divisa fra la volontà di rimanere in trasmissione e dedicarmi al mio quinto spareggio e uscire perché inizio a essere fisicamente provata»: Sonia Bruganelli si affida ad una diretta Instagram per lasciarsi andare ad uno sfogo sulla sua partecipazione allo show di Rai Uno “Ballando con le Stelle”.«La leggerezza con cui entravo in sala prove – perché sapevo che lo studio sarebbe stato complicato e ho capito da subito che il livello dei concorrenti era molto alto – non c’è più. Da un lato vorrei mettercela tutta e dall’altro ho un corpo che inizia a darmi problemi» spiega la concorrente che per la quinta volta è chiamata ad uno spareggio.​L’ex moglie di Paolo Bonolis lamenta in particolare un clima di tensione nel corso delle dirette del programma che si svolgono il sabato sera, dove viene giudicata non soltanto sulle sue capacità di ballare ma anche su altri aspetti che riguardano la sua vita privata.

