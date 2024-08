I due sub si trovano di fronte un esemplare di squalo bianco: ecco come mantengono la calma per uscire illesi dall’acqua

Video dalla rete

Durante una sessione di pesca sulla Sapphire coast, in Australia, una coppia di sub ha avuto un incontro molto ravvicinato con uno squalo bianco. Per i due, l’incontro ha rappresentato la realizzazione di un sogno: ai media locali hanno raccontato di aver «sempre voluto incontrare uno squalo bianco». Fortunatamente, lo squalo non sembra essere stato innervosito dalla presenza dei sub. «Sapevo che dovevamo rimanere calmi e non fare movimenti improvvisi – ha spiegato uno dei due protagonisti della vicenda – ma sapevo anche che dovevamo uscire dall’acqua». Il video mostra i due sub che riescono a raggiungere in sicurezza gli scogli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA