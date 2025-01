I festeggiamenti di Capodanno a Milano, niente concertone ma zone rosse e molti botti (nonostante il divieto)

Video dalla rete

È stato un Capodanno senza musica quello di Milano, dopo il rifiuto del sindaco Beppe Sala al concertone perché «Costa un milione», come dichiarato nei giorni scorsi. Il primo cittadino, come molti altri sindaci, aveva anche emesso il divieto di sparare fuochi d’artificio, un desiderata che non è stato affatto rispettato. In centinaia hanno infatti festeggiato in piazza Duomo esplodendo i “botti”, tra bicchieri di vino e proposte di matrimonio.

