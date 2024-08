Video dalla rete

Le impressionanti immagini girate in Guatemala mostrano il momento in cui i fulmini colpiscono il cratere del «Volcàn de Agua». Si tratta di un vulcano estinto che più volte, negli ultimi anni, è balzato agli onori delle cronache per le spettacolari immagini che regala nei giorni di maltempo.

