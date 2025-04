I funerali di Papa Francesco: il video-racconto della cerimonia

Video dalla rete

(LaPresse) Circa 250mila persone sono accorse in piazza San Pietro per assistere ai funerali di Papa Francesco, morto il 21 aprile scorso a 88 anni. Le esequie sono iniziate alle 10 in punto e sono state celebrate dal cardianale Giovanni Battista Re. Presenti leader e capi di Stato da tutto il mondo, tra cui Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Il presidente americano, assieme alla first lady Melania Trump, ha salutato e stretto la mano alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ha avuto un incontro con il presidente ucraino Zelensky prima dei funerali. Presente anche la premier Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente argentino Javier Milei, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron assieme alla première dame Brigitte Macron. Importante è stata l’omelia recitata dal cardinal Re che ha ricordato le parole di Bergoglio. Infine, al termine delle esequie, la salma ha attraversato Roma ed è stata portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove è stata tumulata.

