I giovani e le donne di Luna Rossa: così si preparano alle competizioni ‘di contorno’ dell’America’s Cup

C’è grande attesa per le regate che coinvolgeranno gli equipaggi dei giovani e delle donne a Barcellona per le due competizioni “di contorno” dell’America’s Cup.​Si tratta della Puig Women’s America’s Cup (dal 28 settembre al 13 ottobre) assegnata per la prima volta nella storia ad una categoria dedicata alle donne e della UniCredit Youth America’s Cup (dal 10 al 26 settembre) per i migliori velisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Dodici i team che si affronteranno con gli AC40 provenienti da altrettanti Paesi. ​«È un team eclettico: giovani e donne si allenano insieme alternandosi a bordo e nella preparazione atletica» spiega Simone Salvà, coach di Luna Rossa Prada Pirelli per giovani e donne. ​«È una barca nuova per tutti, si ha a che fare con un cockpit con un timone in mano, degli schermi e tanti bottoni. Si impara a gestire la navigazione senza avere le cime in mano, è un nuovo modo di ‘sentire’ la barca» spiega Gianluigi Ugolini, Timoniere Youth per il team italiano. «Ti senti dentro una lavatrice all’inizio – racconta Giulia Conti, Timoniere Women Si ha la sensazione di volare sull’acqua ma non c’è silenzio, la barca è rumorossisima. Bisogna stare molto attenti».