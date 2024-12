I Jalisse esclusi da Sanremo 2025, brindano a casa: «Evviva, è la 28ma volta»

Video dalla rete

I Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, brindano all’esclusione dalla lista dei 30 big in gara a Sanremo 2025. Dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre, i due hanno stappato una birra e hanno registrato un video in cui hanno brindato alla loro assenza dal Festival della Canzone Italiana per la 28esima volta. ​La coppia, che un ritorno sul palco del festival l’aveva fatto grazie a Fiorello durante la scorsa edizione della kermesse canora, dopo il trionfo del 1997 con “Fiumi di parole”, non è mai più riuscita a rientrare in gara.

