I ladri con il carro attrezzi: smurano la cassaforte della gioielleria e la portano via

Video dalla rete

A Roma, in zona Osteria del Curato, i rapinatori con tanto di passamontagna in testa, hanno smurato indisturbati la cassaforte di una gioielleria per poi caricarla su un carro attrezzi e portarsela via. Increduli gli abitanti che hanno ripreso la scena che si sentono dire: «Guarda che stanno facendo!». Le immagini sono state pubblicate sulla pagine Instagra di «Welcome to favelas».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA