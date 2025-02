I “Me contro Te” si sposano: l’annuncio video di Sofì e Luì

Video dalla rete

Si sposano. Stavolta per davvero. O, almeno, c’è una data, anche se vaga: settembre 2025. Luì (ovvero Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) saranno marito e moglie. I Me contro Te, idoli assoluti dei bambini, una sorta di Cristina D’Avena 2.0 e pure al quadrato, elevano a potenza anche il concetto di coppia. Fidanzati da 13 anni, da 11 lavorano assieme trovandosi a capo di una impresa andata al di là della loro immaginazione: avevano iniziato a condividere dei video amatoriali in cui scherzavano e facevano slime. Oggi contano 6,8 milioni di iscritti al loro canale Youtube, 3.3 milioni di follower su Tik Tok, 1,6 milioni su Instagram, sei film, una serie tv, svariate hit e degli spettacoli dal vivo che da anni fanno sold out in tutta Italia.​E adesso il matrimonio diventa un appuntamento importansissimo per loro e per il loro pubblico.

