I medici del Gemelli: «Il Papa non potrà incontrare gruppi di persone durante la convalescenza. Per la voce ci vorrà del tempo»

I medici del Gemelli spiegano come saranno i due mesi di convalescenza di Papa Francesco a Santa Marta: «Necessiterà di continuare la riabilitazione motoria, la fisioterapia respiratoria. Sta migliorando, speriamo che in breve tempo possa riprendere la sua attività» ha fatto sapere Luigi Carbone, medico referente del Santo Padre. La raccomandazione dei medici del Policlinico è quella di una convalescenza tutelata: «Non potrà riprendere l’attività lavorativa con gruppi di persone da incontrare, o con importanti impegni» ha affermato il professor Alfieri che lo ha avuto in cura al Gemelli. Per la voce, «ci vorrà del tempo affinché torni quella di prima».

