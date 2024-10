I migranti trasferiti in Albania tornano in bus verso il porto di Shengjin: attraccata la nave che li riporterà in Italia

Video dalla rete

Nelle immagini, i 12 migranti trasferiti in Albania in viaggio sul bus verso il porto di Shengjin: una sentenza dei giudici di Roma ha imposto al governo il loro rientro in Italia. I migranti erano stati portati nel centro Gjader di nuova costruzione. «Il problema è che è molto difficile cercare di dare risposte alla nazione – ha detto la premier Meloni alla stampa durante il suo viaggio in Libano – quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni». In coda al video, l’attracco al porto della nave della Guardia Costiera che riporterà in Italia i migranti. Il video è stato pubblicato su X dall’utente Kristina Millona.

