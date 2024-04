I momenti buffi di Francesca Cipriani a “Belve”: confonde Herman Hesse con Hermès

Video dalla rete

Francesca Cipriani, showgirl e protagonista di tanti reality – ospite della seconda puntata di `Belve´, in onda domani sera in prima serata su Rai2 – intervistata da Francesca Fagnani, regala anche momenti esilaranti e uscite cult: come quando sbaglia proverbi e modi di dire, scambiando l’imperatore Cesare con «un macellaio qualunque» o confonde Hermann Hesse con Hermes.

Nell’intervista , quando Francesca Fagnani le ricorda le sue partecipazioni alle cene eleganti di Silvio Berlusconi, lei ammette di aver ricevuto regali ma smentisce di avere mai ricevuto uno stipendio mensile dal cavaliere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA